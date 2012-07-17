Сергей Зверев пригласит на свадьбу толпу невест

Знаменитый стилист Сергей Зверев пока еще продолжает поиск невесты, но он не унывает и планирует в ближайшее время с холостяцкой жизнью все-таки расстаться.

Какие романы ему только не приписывали, сколько за него свадеб назначали, но, тем не менее, король гламура по-прежнему прибывает в одиночестве. Недавно Сергей Зверев пообещал: "Достаточно скоро я представлю всем просто нереальную королеву красоты и устрою ровно через год свадьбу, на которую приглашу аж две тысячи человек".

Зверев также пообещал, что среди множества гостей будут не только знаменитости, а и самые близкие друзья стилиста, с которыми он знаком с самого детства.