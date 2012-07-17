Джоли запрещает детям слушать Рианну

Анджелина Джоли - не только голливудская кинозвезда и кумир миллионов по всему миру, она, в первую очередь, мама шестерых детей, которая беспокоится о нравственном воспитании своих чад. Так, Джоли на днях решила принять особые меры и "почистить" музыкальные плееры детей. Под запрет, в первую очередь, попали песни r&b дивы Рианны.

Как сообщают источники, восьмилетний Пакс и семилетняя Захара являются огромными поклонниками творчества певицы с Барбадоса и постоянно напевают ее композиции, обильно "приправленные" нецензурной лексикой. На днях Пакс в очередной раз стал повторять за Рианной слова ее песни Birthday Cake, а заодно и "истерично смеяться" над "матерными" словами. Тут уж Энджи решила вмешаться и наложить родительское вето на все треки 24-летней певицы.