Кейт Мосс снялась в клипе Джорджа Майкла

Джордж Майкл и Кейт Мосс возвращаются в музыкальную индустрию рука об руку: музыкант уже давно не выпускал новых песен, а модель не снималась в клипах со времен видео The White Stripes «I Just Don't Know What To Do With Myself». Этим летом давние друзья объединились, чтобы вместе создать клип на композицию «White Light». Как рассказывает Майкл, он написал ее после того, как в результате продолжительного лечения победил пневмонию, и в этом ролике Кейт будет исполнять роль его спасительницы — того самого «белого света».