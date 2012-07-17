Мадонна снова показала голую грудь со сцены

Королева поп-музыки Мадонна продолжает шокировать публику своим обнаженным телом.

На этот раз 54-летняя артистка продемонстрировала обнаженную грудь жителям Парижа – во время собственного концерта американская певица обнажила левую грудь. Отметим, что в прошлом месяце Мадонна шокировала зрителей в Стамбуле, продемонстрировав свою правую грудь.

Самым провокационным номером концертного шоу «MDNA», бесспорно, является исполнение легендарного хита «Human Nature» - в каждой стране во время этого номера певица шокирует публику своим обнаженным телом.