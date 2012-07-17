Леди Гага представила свой аромат

Слава для Леди Гаги не пустое слово: так назывался ее дебютный альбом, так же она решила назвать и свой первый аромат. И рекламная кампания парфюма наглядно демонстрирует, что же такое известность в понимании певицы.

На снимке, за который ответственен фотограф Стивен Кляйн, давний друг артистки (именно он снимал ставший уже культовым клип Alejandro) и любимец Мадонны, Гага полностью обнажена. Однако все важные места прикрыты фигурками карабкающихся вверх человечков: видимо, они символизируют нелегкий путь к успеху.

Фотографией Гага поделился в своем микроблоге, снадбив запись следующим комментарием: Не буду врать, я нервничаю из-за всего этого. Мы уже давно не работали вместе со Стивеном, но теперь я так горда нами. Мы не спали ночами, чтобы у нас все получилось!