Рианна выпускаю собственную линию одежды

Популярная певица Рианна подтвердила слухи о выпуске собственной линии модной одежды.

Стало известно, что барбадосская красотка, которая является одной из самых стильных мировых звезд, выпустит эксклюзивную коллекцию одежды совместно с британским брендом River Island.

«Я давно мечтала о создании собственной модной линии, - заявила Рианна, - River Island– прекрасный партнер для осуществления моей мечты. Меня всегда вдохновлял Лондон, и я считаю большой честью сотрудничество с британским коллективом. River Island отличается веселой нестандартной одеждой, и я планирую дополнить эту одежду чем-то особенным».