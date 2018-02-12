"Она привыкла видеть меня обнаженным": Виталий Козловский признался, кто сделал его откровенное фото

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, с кем отдыхал в Таиланде, и кто сделал его фотографию, которая вызвала в комментариях уйму споров и догадок у поклонников артиста.

Подписчики предположили, что фото сделала его менеджер Юлия Бакуменко. В своем интервью Кате Осадчей Козловский подтвердил эту информацию.

"Это не секрет, это мой менеджер Юлия, она всегда где-то рядом", - сказал певец

На вопрос журналистки встречаются ли они, певец отметил, что не стоит так глубоко вдаваться в подробности. Артист утверждает, что между ними - только рабочие и дружеские отношения.

"Она относится ко мне, как менеджер к подопечному. И она, наверное, настолько привыкла меня видеть в обнаженном виде во время того, когда я переодеваюсь перед концертом, после концерта, поэтому она на это все не реагирует. И во время того, когда я просто ходил по номеру голым прикрываясь, она решила меня сфотографировать", - отметил Козловский.

Напомним, в конце января исполнитель поделился откровенным снимком, на котором Козловский прикрывается лишь полотенцем, выходит из комнаты, а также видно женские ноги. Артист дополнил кадр хештегами "застали на горячем" и "счастливые трусов не надевают".

Ранее Виталий Козловский рассмешил поклонников новым фото.