Девушка футболиста Неймара "предъявила" грудь на бразильском карнавале

Возлюбленная звездного форварда французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, модель Бруна Маркезини, поделилась с фанатами и подписчиками своим новым откровенным образом.

Девушка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный во время ее пребывания на легендарном карнавале в Рио-де-Жанейро.

Модель появилась на мероприятии в крошечном бюстгальтере, лишь слегка прикрывавшем ее груди.

Образ дополняли белые шорты с бахромой. Весь "наряд" Маркезини был украшен блестящими кристаллами и жемчугом.