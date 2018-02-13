Девушка футболиста Неймара "предъявила" грудь на бразильском карнавале

Подружка звезды "ПСЖ" и сборной Бразилии явно не страдает от недостатка стеснительности.
Возлюбленная звездного форварда французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, модель Бруна Маркезини, поделилась с фанатами и подписчиками своим новым откровенным образом.
Девушка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, сделанный во время ее пребывания на легендарном карнавале в Рио-де-Жанейро.
Модель появилась на мероприятии в крошечном бюстгальтере, лишь слегка прикрывавшем ее груди.
Образ дополняли белые шорты с бахромой. Весь "наряд" Маркезини был украшен блестящими кристаллами и жемчугом.