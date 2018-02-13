"Реклама помады или груди?": Ким Кардашьян порадовала поклонников откровенным фото

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила очередное пикантное фото, на котором позирует выставляя напоказ грудь.

На своей странице в Instagram Ким анонсировала выход нового оттенка помады ее косметического бренда, и сделала это в присущей ей манере. В центре внимания осталась грудь звезды и множество украшений.

Поклонники восхитились аппетитными формами Кардашьян: "Сексуально!", "Идеальная".

Других подписчиков Кардашьян только разозлила этим снимком.

"Ким отвратительная мама, и подает плохой пример своим детям", "Рекламирует помаду фоткой своих сисек. Типичная женщина!".

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)Фев 10, 2018 в 12:52 PST

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