"Реклама помады или груди?": Ким Кардашьян порадовала поклонников откровенным фото

Светская львица снова продемонстрировала грудь.
Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила очередное пикантное фото, на котором позирует выставляя напоказ грудь.
На своей странице в Instagram Ким анонсировала выход нового оттенка помады ее косметического бренда, и сделала это в присущей ей манере. В центре внимания осталась грудь звезды и множество украшений.
Поклонники восхитились аппетитными формами Кардашьян: "Сексуально!", "Идеальная".
Других подписчиков Кардашьян только разозлила этим снимком.
"Ким отвратительная мама, и подает плохой пример своим детям", "Рекламирует помаду фоткой своих сисек. Типичная женщина!".
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