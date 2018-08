"Секси". В Сети расхвалили фото Ани Лорак в коротком платье

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в коротком черном платье.

Снимок артистка выложила на своей странице в Instagram, за день он собрал почти 93 тысячи лайков.

"Пусть любовь и свет наполняет ваши минуты жизни", — подписала фото исполнительница.

Под снимком ряд интернет-пользователей оставили позитивные комментарии. "Секси", — написал _mamateminovv. "Ты прекрасна, будь всегда такой!!!", — отметила aleksandradanil.

"Красавица", — подчеркнула generalova2149. "Обожаю! Красотка! Самая лучшая, любимая, красивая, нежная, Diva! I love you! The best (Люблю тебя! Лучшая — Ред.)", — полагает vilkova__temnikova.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак планирует провести два концерта в России — 25 февраля в Санкт-Петербурге и 3 марта в столице страны Москве, она будет развлекать пришедших своим шоу Diva.