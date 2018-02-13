Девушка дня Instagram: сексуальная Алексис Рен

21-летняя американская модель Алексис Рен хорватско-немецкого происхождения считается одной из самых сексуальных Instagram-моделей.

И не странно, ведь подтянутой фигуре девушки может позавидовать каждый. Рен уже 11 лет занимается балетом, также практикует бикрам йогу и регулярно ходит в тренажерный зал

Рен начала работать моделью с 13 лет, и уже в 14 заключила свой первый модельный контракт. С 2013 регулярно появляется на обложках журналов.