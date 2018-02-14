Обнаженная Пэрис Хилтон порадовала поклонников откровенным фото

Известная светская львица США Пэрис Хилтон выложила соблазнительное фото. На снимке звезда позирует обнаженной, лежа в лепестках роз.

Подписчики Хилтон в Instagram отметили, что эта фотография им напоминает сцену из фильма "Красота по-американски". Главные роли в кинокартине сыграли Кевин Спейси и Мина Сувари.

Поклонники звезды в комментариях рассыпались в комплиментах:

"Обворожительная!", "Прекрасный снимок, очень вдохновляешь!".

Также фанаты уверены: этот снимок – один из лучших за всю историю Instagram-страницы Хилтон.

Ранее стало известно, что 33-летняя сестра Пэрис Хилтон снова беременна.