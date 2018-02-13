Попу сексуальной модели Деми Роуз соблазнительно потерла грязью ее подружка, фото

Звезда соцсети Деми Роуз отдыхает на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане совместно с подружкой, которая не постеснялась щедро намазать попу модели грязью.

Роуз была одета в черный вязаный купальник, едва прикрывавший грудь и попу звезды.

Держаться в такой прекрасной форме модели непросто: она занимается по 4-5 раз в неделю, особое внимание уделяет своему прессу – по 30 минут на каждой тренировке.

Также Роуз правильно питается, но иногда позволяет себе съесть любимые орешки в шоколаде.

Ранее Деми Роуз показала пикантное фото.