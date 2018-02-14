"Почему еще не голая?": Ольгу Бузову за фото ее попы раскритиковали фанаты

Российская певица, звезда скандального телешоу "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала откровенное фото со сьемок клипа на новую песню "WiFi", где она снялась вместе с самым красивым преступником в мире Джереми Миксом.

На снимке артистка позирует рядом с Миксом, приобняв его, и выставив напоказ свою попу.

Этот кадр привлек внимание ее подписчиков, они набросились на звезду за слишком частую демонстрацию своей "пятой точки".

"Снова жопу свою на показ", "Почему не голая, зачем жопу везде показывать?", "Жопа от бузовой..передоз уже.."

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 13, 2018 в 12:55 PST

Ранее Ольга Бузова стала похожа на возлюбленную бывшего мужа.