"Без поясов, часов и обуви". Сексуальная Вера Брежнева позировала для российского глянца, фото

Украинская певица появилась на обложке нового номера издания.
Украинская певица Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви".
Артиска фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора", говорится на ее странице в Instagram.
Звезда украсила обложку февральского номера глянца, отмечается в аккаунте издания в соцсети.
По его данным, в фотосессии также участвовала младшая дочь исполнительницы — Сара.
Ранее стало известно, что в РФ Вера Брежнева и ее российский коллега — певец Дима Билан — приняли участие в секретных съемках, которые проходили в квартире артиста.