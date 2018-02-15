"Без поясов, часов и обуви". Сексуальная Вера Брежнева позировала для российского глянца, фото

Украинская певица Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви".

Артиска фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора", говорится на ее странице в Instagram.

Звезда украсила обложку февральского номера глянца, отмечается в аккаунте издания в соцсети.

По его данным, в фотосессии также участвовала младшая дочь исполнительницы — Сара.

Ранее стало известно, что в РФ Вера Брежнева и ее российский коллега — певец Дима Билан — приняли участие в секретных съемках, которые проходили в квартире артиста.