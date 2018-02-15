Обнаженная модель упала со скалы во время сьемки, видео

Американская модель и актриса Кейт Аптон упала со скалы во время фотосессии для известного журнала "Sports Illustrated".

Видео с конфузом модели появилось на официальной странице Sports Illustrated Swimsuit в Instagram.

Сьемки проходили на Арубе в Карибском море еще в октябре. Девушка позировала топлес на скале, прикрывая грудь руками. Сзади нее бушевали волны, но этому модель не придала этому особого значения.

"У меня было плохое предчувствие относительно той фотосессии, когда я залезла на скалу, я посмотрела вниз и подумала" это кончится плохо ". Было такое ощущение, будто я смеюсь в лицо смерти", - поделилась с изданием "Sports Illustrated" Аптон.

По словам модели, она приближение волны, но она показалась ей небольшой. Однако, когда вода поднялась, отяжелевшая мокрая юбка потащила Аптон вниз, она не удержала равновесия и свалилась с небольшой скалы.

К счастью, знаменитость не ушиблась, однако сильно испугалась.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)Фев 13, 2018 в 10:08 PST

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