Девушка дня Instagram: лучшая попа Бразилии Сьюзи Кортес

27-летняя модель из Бразилии Сьюзи Кортес в 2015 году выиграла престижный конкурс красивых ягодиц "Мисс Бум-Бум".

Снималась для журналов Playboy Mexico (в августе 2016 года в выпуске, приуроченном к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро), FHM, GQ Italia, Cosmopolitan, Interviú.

Кортес широко известна своей любовью к футболу, особенно к игроку Барселоны Лионелю Месси. Ему в 2016 году пришлось заблокировать модель в своем Instagram, ведь она присылала ему откровенные фото в форме Барсы.