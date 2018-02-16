"Потрясная фигура". Жена Дмитрия Ступки позировала только в эротических чулках, фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки — телеведущая Полина Логунова — выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой она запечатлена только в эротических чулках.

Волнующее фото ведущая разместила на своей странице в Instagram.

Под снимком ряд интернет-пользователей оставили позитивные комментарии.

"Полина, у вас потрясная фигура!!!", — написал nnmaders769. "Вот это тело… пример для подражания!", — отметил sanmari_1927. "Хороший маникюр", — полагает fromkhua. "Горячо", — написала irinashatko.

Ранее украинская певица Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Артиска фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".