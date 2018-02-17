"Секс во плоти": Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными фото

Украинская исполнительница Даша Астафьева продолжает радовать своих подписчиков пикантными фото.

На этот раз артистка выставила три фото, на которых она запечатлена в обтягивающей одежде и с массивными украшениями. На одном снимке грудь Астафьевой прикрывает только прозрачный боди со стразами на сосках.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, такие образы фанатам пришлись по душе.

"Даша идеал", "Невероятная", "Дашааааа, это же секс во плоти", "Очаровашка", "Шикарная", - отметили подписчики.

Ранее Даша Астафьева покорила фанатов архивным детским фото.