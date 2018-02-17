Девушка дня Instagram: пышногрудая модель Лина Перез

26-летняя модель из Маями, США Лина Перез известна как бикини модель.

Девушка стала знаменита благодаря своей Instagram-странице, куда выкладывала соблазнительные фото в одном лишь нижнем белье. Свою первую фотографию она опубликовала в феврале 2015-го, и с тех пор у Перез набралось уже более 3 миллионов подписчиков.

На сегодняшний день Перез снялась во многих журналах, но самым главным достижением модель считает сьемку в журнале Playboy.