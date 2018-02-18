"Попа как у кентавра": в соцсети высмеяли новое фото Ким Кардашьян

Американская телезвезда Ким Кардашьян выставила фото, которое заставило поклонников не поверить в увиденное. Ее попа на фоне миниатюрного тела кажется огромной.

Свою выдающуюся часть тела Кардашьян подчеркнула обтягивающими леггинсами телесного цвета, верх звезда орешила оставить свободным – на ней был оверсайз свитшот.

Всего за час снимок, который Ким выложила на своей странице в Instagram, набрал более миллиона лайков и семи тысяч комментариев. Большинство пользователей отметили огромный размер попы Кардашьян, и не стеснялись ее сравнивать с частями тела мифических существ.

"Попа как у кентавра", "Лошадь", "Бразильская попка", "Слишком огромная задница", - писали подписчики.

Напомним, Ким рассекретила объемы своей фигуры и призналась, что ее талия всего лишь 60 сантиметров, в то время как бедра достигают 99 сантиметров.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)Фев 17, 2018 в 10:42 PST

Ранее Ким Кардашьян разозлила поклонников пикантным селфи.