"Выбрал девочку помоложе": Николая Баскова подозревают в романе с "Мисс Россия-2015"

Поклонники известного российского певца Николая Баскова были ошарашены фото, которое выложила в соцсеть "Мисс Россия-2015" София Никитчук.

На фото, которое девушка выложила в Instagram с букетом в руках позирует сама София, к ней тянется ее поцеловать светловолосый мужчина, очень похожий на Николая Баскова.

"А как прошел ваш День Святого Валентина?", - подписала снимок Никитчук.

В комментариях под снимком сразу же разгорелись жаркие обсуждения, девушку засыпали сотней вопросов.

"Это Басков?", "Басков выбрал девочку просто помоложе", "У него же Лопырева?", "Ого, Басков?", "Измена Лопыревой? У вас роман? Объясните. Люди ждут", - писали подписчики.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Фев 17, 2018 в 5:38 PST

Напомним, Басков уже длительное время встречается с моделью Викторией Лопыревой. 5 октября 2017 года они должны были пожениться, однако перенесли дату на более поздний срок.