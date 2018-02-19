Сексуальная Вера Брежнева показала в новом клипе восхитительную фигуру в обтягивающих нарядах

Певица выпустила клип на песню "Ты мой человек".
Популярная исполнительница Вера Брежнева порадовала фанатов новой видеоработой на песню "Ты мой человек".
"Когда ты встречаешь своего человека, в твоей душе распускаются цветы", - подписала видео артистка на своей странице в Instagram.
В клипе певица предстала в нескольких сексуальных образах, которые выгодно подчеркивают ее точеную фигуру.
Брежнева в клипе меняет несколько достаточно откровенных боди, и предстает перед зрителями в коротком полупрозрачном платье. Также певица утопает в ролике в множестве цветов.
В комментариях к видео подписчики певицы расхвалили и песню, и наряды Брежневой.
"Красивый клип. Хорошая песня. Вера, фигура - просто превосходство. Отличная мотивация к лету!", "Боже какая красота. В этом клипе все прекрасно!", "Такая нежность", "Какая же Вера шикарная. Просто слов нет ваще", - восхищались Брежневой подписчики.
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