Американская модель-пышка похвасталась сексуальными фото в купальнике

Американская модель plus size Эшли Грэм выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует на пляже в разных купальниках для журнала Sports Illustrated.

Сексуальные снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото собрали сотни тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ними позитивные отзывы.

"Покажите мне что-нибудь естественное, как *опу с некоторыми растяжками"… или целлюлит", — подписала Грэм снимок в купальнике в полоску.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.