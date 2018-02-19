Австралийская пышнотелая модель показала фото в эротическом кружевном белье

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в кабриолете в черном нижнем эротическом кружевном белье.

Сексуальный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото за час собрало более 13 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы. "Позвольте мне обновить себя…", — подписала его девушка.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.