Девушка дня Instagram: сексуальная богиня фитнеса Соммер Рэй

21-летняя модель Соммер Рэй из США прославилась в сети благодаря только одной части тела - упругим ягодицам.

Соммер прозвали королевой бэлфи – селфи ягодиц. Обладательница завидной попы в Instagram собрала более 17 миллионов подписчиков, которые с нетерпением ждут новых пикантных снимков девушки.

Звезда регулярно радует поклонников откровенными фотографиями, на которых она запечатлена либо в стрингах, либо в обтягивающих лосинах.