Девушка дня Instagram: сексуальная богиня фитнеса Соммер Рэй

-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
-
Соммер Рэй называют королевой бэлфи sommerray/instagram
21-летняя модель Соммер Рэй из США прославилась в сети благодаря только одной части тела - упругим ягодицам.
Соммер прозвали королевой бэлфи – селфи ягодиц. Обладательница завидной попы в Instagram собрала более 17 миллионов подписчиков, которые с нетерпением ждут новых пикантных снимков девушки.
Звезда регулярно радует поклонников откровенными фотографиями, на которых она запечатлена либо в стрингах, либо в обтягивающих лосинах.