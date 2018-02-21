"Просто неотразима": Ани Лорак засветила грудь и показала сексуальные ножки на новых фото

Известная певица Ани Лорак выложила в сеть фото, на которых позирует в черном коротком платье с глубоким декольте, и в сапожках на каблуках.

Фото были сделаны в трейлере артистки, так как она сейчас активно гастролирует с новым шоу "Дива".

"Поехали! А вы любите путешествовать?", - подписала фото Лорак.

Буквально за три часа фотографии набрали больше 30 тысяч лайков и сотни комментариев, фанаты Лорак засыпали ее комплиментами.

"Вам идёт этот прикид, вы в нем просто неотразимы", "Красотка! Улыбка нереальна, а Вы как всегда восхитительна!", "Кокетка", "Дива!", - восхитились певицей поклонники.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Фев 20, 2018 в 2:36 PST

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Фев 20, 2018 в 2:37 PST

Ранее фанаты раскритиковали образ Ани Лорак с ее нового шоу.