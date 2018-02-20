"Ты голая?": Светлана Лобода взбудоражила поклонников новым видео

Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками новым секундным видео, на котором она без одежды. Звезда смотрит в камеру, и посылает воздушный поцелуй, тем самым делая выразительными скулы.

"Мою маму в юности часто сравнивали с красавицей Шер. Пришло и мое время ?))", - подписала видео в Instagram артистка.

Фанаты звезды принялись подтверждать, что Лобода похожа на Шер, и даже красивее.

"О да, похоже. Но вообще у вас такая яркая и необычная внешность, что сравнивать с кем-то грех", "Очень на Шер похожа", "Блин, а ведь правда похожа на Шер", "Еще не читая текст, про это подумала", - уверяли Лободу фанаты.

Другие же подписчики обратили внимание на то, в чем Лобода была одета во время секундного видео. Одни не заметили никакой одежды, и подумали, что певица снимала ролик либо топлес, либо голая.

"Ты голая?", "Голая что ли?", - удивлялись подписчики.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 19, 2018 в 1:28 PST

Ранее Светлана Лобода похвасталась новой наградой из России.