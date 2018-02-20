"Ну ты бабка и отжигаешь!": Мадонна поразила поклонников "голым" селфи

Известная американская певица Мадонна в соцсети вызвала горячие споры своим новым "голым" селфи.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, она позирует топлес лишь в шляпе и украшении на шее. Груди не видно, однако, заметно, что на ней нет одежды.

Большинство подписчиков обрушились на Мадонну с критикой, мол, в ее возрасте пора вести себя скромнее.

"Ты была моим идолом, но теперь ты отвратительна", "Ну ты бабка и отжигаешь!", "Ты слишком старая, может, хватит?", "Тебе не 20 лет, подумай о своих детях", - возмутились фанаты.

Нашлись и те, кто встал на защиту звезды, и засыпали ее комплиментами.

"Как всегда прекрасна!", "Королева", "Люблю тебя!", - писали юзеры.

Публикация от Madonna (@madonna) Фев 18, 2018 в 6:40 PST

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