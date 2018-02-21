Американская модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной для испанского глянца

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски позировала обнаженной в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair Spain.

Некоторыми снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram.

На фото девушка позирует полностью обнаженной. На одном снимке она, лежа на диване держит в руках фотоаппарат, а на другом соблазнительно позирует в ванне.

Еще на одном кадре Ратаковски запечатлена топлес.

На обложке глянца модель позирует лишь в трусах с высокой посадкой без бюстгальтера, прикрывая пышную грудь руками.

Ранее Эмили Ратаковски позировала обнаженной в постели.