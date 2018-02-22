По стопам Насти Рыбки: звезда из России предлагает интим-услуги за деньги

Российская телеведущая Дана Борисова, которая недавно оправилась от наркозависимости, приобрела новую – секс-зависимость.

В Telegram-канале Super появились скриншоты переписки Борисовой с мужчиной из Владикавказа. Ведущая предлагает ему интим-услуги в беседе по What's App.

Борисова подробно обсуждает, что и за сколько готова сделать, к слову, мужчинам визит Даны обойдется в 4 тысячи долларов. Однако, ведущая готова идти на уступки и предлагает мужчину пригласить его друзей-олигархов.

Свои способности и намерения Борисова подкрепляет откровенными фотографиями.

Сама Борисова пока не комментирует слухи. Но на данный момент ведущая отключила возможность комментирования в своем Instagram и написала: "Спасибо всем за поддержку). Настоящие друзья всегда рядом, а те, кто только умеет набрасываться, как волки, и ждут, чтобы не выдержала, не дождутся, повторяла сотни раз".

Ранее в интернете появились детали "попытки самоубийства" известной российской телеведущей.