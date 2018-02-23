Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сделала обнаженное селфи

Шведская модель и ангел Victoria's Secret Эльза Хоск порадовала своих подписчиков пикантным фото, на котором девушка сидя на кровати позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь лишь одной рукой.

"Вы спите?", - подписала откровенное фото модель.

Такой сексуальный кадр модели вызвал у поклонников бурную реакцию, и множество восторженных комментариев.

"Супер сексуальна", "Горяча", "Какое красивое тело!", "Вот это ноги!", "Как всегда сексуальная", - подписчики засыпали комплиментами модель.

Меньше чем за сутки фото набрало больше 200 тысяч лайков и сотни комментариев.

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)Фев 21, 2018 в 7:19 PST

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