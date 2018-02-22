Секси-мамочка: Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой в облегающем боди

32-летняя Ирина Шейк порадовала своих поклонников новыми фото, на которых модель запечатлена в облегающем боди бельевого бренда Intimissimi на фоне моря в бассейне.

На другом снимке Шейк представляет боди поближе, и поклонники расхвалили пышную грудь красавицы.

"Грудь просто космос", "Вот это…глаза", "Идеальная", - писали фанаты.

Также поклонники отметили, что Шейк быстро вернулась в прежнюю форму после рождения дочери, и выглядит превосходно.

"Красавица", "Лучшая модель", "Идеальная фигура!", - отмечали поклонники.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 21, 2018 в 5:04 PST

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 20, 2018 в 8:33 PST

Ранее у Ирины Шейк между ног прямо на подиуме лопнул облегающий костюм.