Секси-мамочка: Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой в облегающем боди

Модель поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками.
32-летняя Ирина Шейк порадовала своих поклонников новыми фото, на которых модель запечатлена в облегающем боди бельевого бренда Intimissimi на фоне моря в бассейне.
На другом снимке Шейк представляет боди поближе, и поклонники расхвалили пышную грудь красавицы.
"Грудь просто космос", "Вот это…глаза", "Идеальная", - писали фанаты.
Также поклонники отметили, что Шейк быстро вернулась в прежнюю форму после рождения дочери, и выглядит превосходно.
"Красавица", "Лучшая модель", "Идеальная фигура!", - отмечали поклонники.
Ранее у Ирины Шейк между ног прямо на подиуме лопнул облегающий костюм.