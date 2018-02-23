"Шикарные формы": сексуальная Алина Гросу посветила грудью на сьемках нового клипа

Украинская исполнительница Алина Гросу активно готовится в марте выпустить новый клип, песню и новый альбом.

Такое заявление певица сделала на своей странице в Instagram, где выложила откровенные фото со сьемок клипа.

На снимках Гросу запечатлена в расстегнутом кожаном плаще, надетом поверх кружевного нижнего белья.

На другом фото певица позирует топлес, прикрыв грудь руками и повернувшись к камере спиной.

Поклонники сразу же отреагировали на такие откровенные снимки, и засыпали Гросу комплиментами: "У тебя все фотки бомба!", "Шикарные формы", "Это шалена бджилка так выросла?".

Ранее Алина Гросу рассказала о возвращении из России.