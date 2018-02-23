Пия Мюлeнбeк – пoпулярнaя фитнeс-блoгeр и спoртивнaя журнaлисткa из Aвстрaлии. Девушка родилась в Германии и до этого работала юристом, однако решила сменить профессию и переехать из родной страны.

Сейчас Мюленбек пишет статьи о здоровом образе жизни и фитнес в топовые мировые издания, а на ее Instagram подписались уже более двух миллионов человек. Также девушка пишет книги о тренировках, и разрабатывает линию спортивной одежды Slinki Athletic.