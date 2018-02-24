Сексуальная Меган Фокс разделась для рекламы белья

Американская актриса и модель Меган Фокс представила новую бельевую коллекцию, которую разрабатывала совместно с брендом Frederick's of Hollywood. В поддержку коллекции знаменитость снялась в ее рекламной кампании в кружевных комплектах.

Большинство новинок весенне-летней коллекции знаменитость советует не прятать под одеждой, а носить напоказ - с джинсами, юбкой-карандашом или жакетом. Бельевой стиль сейчас в тренде, и Фокс считает, что женщинам не стоить бояться раскрывать свою сексуальность.

Совместную коллекцию с брендом знаменитость описывает как "богемный шик Лос-Анджелеса".

Публикация от Frederick's of Hollywood (@fredericks_hollywood)Фев 21, 2018 в 11:50 PST

Ранее австралийская пышнотелая модель показала фото в эротическом кружевном белье.