Соблазнительная Даша Астафьева показала сексуальную фигуру в нижнем белье

Певица Даша Астафьева на пикантном снимке позирует в черном кружевном белье, и демонстрирует свою сексуальную фигуру. Свое лицо звезда Playboy прикрыла пером.

"Чистый яд для вас", - подписала снимок артистка на своей странице в Instagram.

Меньше чем за сутки снимок набрал больше 19 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники певицы отметили прекрасную фигуру Астафьевой, и засыпали ее комплиментами.

"Божественная красота", "Роскошная фигура ", "Глаз не оторвать) Богиня)", "Так должна выглядеть каждая", - восхищались фигурой артистки фанаты.

Ранее Даша Астафьева стала блондинкой и показала откровенное декольте.