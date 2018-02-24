Российский стилист проболтался о тайном замужестве Софии Ротару, родные смеются

Российский стилист Сергей Зверев проболтался о тайном замужестве известной певицы Софии Ротару.

На одной из встреч с фанатами, когда речь зашла о женщинах, которым Сергей мог бы предложить руку и сердце, поклонники стали перечислять кандидаток – Ирина Аллегрова, Азиза, София Ротару.

В этот момент Зверев не выдержал и заявил: "Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная", пишут Дни.ру.

Но, видимо, осознав, что сболтнул лишнего, Зверев сразу же замолчал. Как не умоляли фанаты рассказать подробности о замужестве 70-летней Ротару, стилист был непреклонен и перевел разговор на другую тему.

Между тем, сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о ее замужестве.

Услышав вопрос, он засмеялся, пишет РЕН ТВ.

"Это вызывает только смех, — сказал он. – Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне".

Посмеялся над вопросом и администратор Ротару Владислав.

"Надо проверить. Вчера еще замужем не была. Все это фантазии Сергея Зверева. София Михайловна прекрасно живет и без замужества. Недавно вернулась с отдыха, уже приступает к работе в Киеве", — прокомментировал kp.ru менеджер.

Кроме того, друг 70-летней певицы Андрей Неклюдов отметил, что ее "выдавали замуж" сотню раз.

"Говорили, что красивый гитарист, который с ней выходит на сцену, Вася Богатырев, – ее тайная любовь. Но эти сплетни выеденного яйца не стоят. София Михайловна - в здравом уме. В ней есть житейская мудрость. Она могла бы связать свою судьбу только со взрослым, зрелым человеком, если, конечно, между ними возникли бы чувства. За молоденького мальчика никогда бы замуж не пошла", — сказал Неклюдов.

Стоит отметить, что сама певица ни разу не говорила о замужестве, после того, как в 2002 году скончался ее первый супруг Анатолий Евдокименко. В браке у Софии и Анатолия родился сын. Сейчас Ротару воспитывает двоих внуков – мальчика и девочку.