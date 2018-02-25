Эротические чулки и нижнее белье: жена Ступки порадовала поклонников откровенным фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в комплекте черного нижнего белья, которое выгодно подчеркивает шикарную фигуру Логуновой.

В подписи к фотографии Логунова рассказала о своей системе похудения и пригласила всех желающих воспользоваться ее программой.

Подписчики телеведущей не остались равнодушными к такому фото, и назвали ее красоткой.

"Начала с киберспорта и такого добилась, молодца", "Полина, ты безумно прекрасна!!", - написали подписчики.

Ранее Полина Логунова позировала только в эротических чулках.