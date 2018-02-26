Девушка дня Instagram: модель с выдающимися формами София Джамора

Бикини модель из Лос-Анжелеса София Джамора известна своими натуральными пышными формами. Девушка три года назад начала вести свою страницу в Instagram, где выкладывала фото в купальниках.

Ее заметили скауты ведущих модельных агентств. На данный момент 20-летняя София сотрудничает с Freedom Models и Next Models. Модель не похожа на остальных своих коллег, она отличается пышными формами и спортивным телосложением.