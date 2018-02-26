Американская модель Кендал Дженнер позировала обнаженной для украинского фотографа

Известная модель Кендал Дженнер позировала для ураинского фотографа Саши Самсоновой, которая в последнее время часто работает с семьей Кардашьян.

Пикантными снимками своих подписчиков в Instagram порадовала 22-летняя Дженнер

На снимках американская модель запечатлена обнаженной на ступеньках и на столе. Интимные части тела Кендал прикрывает руками.

Черно-белые фото с обнаженной Дженнер уже оценили 4 миллиона фанатов модели.

"Вот это ноги", "Красавица", "Вау, красивое фото", "Идеальная", - писали юзеры.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) Фев 25, 2018 в 9:46 PST

Публикация от Kendall (@kendalljenner) Фев 25, 2018 в 9:46 PST

Ранее фото дочери супермодели Кайли Дженнер побило рекорды "лайков" в Instagram.