Девушка дня Instagram: украинская Ким Кардашьян Алена Омович

23-летняя Алена Омович привлекает внимание подписчиков фотографиями в стиле американской телезвезды Ким Кардашьян.

Девушка балует подписчиков снимками своей потрясающей фигуры в нижне белье, купальниках и откровенных нарядах. Алена не скрывает, что увеличила грудь и постоянно делает косметологические процедуры по увеличению губ и скул.