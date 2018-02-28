"И иконки, и наручники": Волочкова поделилась пикантными подробностями интимной жизни

Балерина выложила в Instagram фото с наручниками.
Российская балерина Анастасия Волочкова и ее новый бойфренд Михаил Логинов показали фото, на которых поделились пикантными подробностями совей интимной жизни.
Артистка опубликовала в Instagram фото с наручниками, которые висят над кроватью.
"Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро", - подписала фото балерина.
При этом Волочкова отметила на фото Логинова, а тот в свою очередь на своей странице в Instagram опубликовал другое фото с наручниками, и подписал: "Страстная любовь. Главное не потерять ключ".
Такие наручники продаются в специализированных магазинах и, как правило, используются для ролевых игр, БДСМ.
Подписчики в комментариях стали подшучивать над балериной, и обвинять в бесстыдстве.
"Все смешалось в доме Насти: и иконки, и наручники", "Зачем секс атрибуты в кадр?", "Ну ты даешь Настюх)) Малая знает?", "Дочь не спрашивает, зачем наручники? Вы б ещё плётку и фа... имитатор рядом поставили...", - писали юзеры.
Ранее фанаты уверяли, что Волочкова перестаралась с фотошопом.