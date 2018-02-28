"И иконки, и наручники": Волочкова поделилась пикантными подробностями интимной жизни

Российская балерина Анастасия Волочкова и ее новый бойфренд Михаил Логинов показали фото, на которых поделились пикантными подробностями совей интимной жизни.

Артистка опубликовала в Instagram фото с наручниками, которые висят над кроватью.

"Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро", - подписала фото балерина.

При этом Волочкова отметила на фото Логинова, а тот в свою очередь на своей странице в Instagram опубликовал другое фото с наручниками, и подписал: "Страстная любовь. Главное не потерять ключ".

Такие наручники продаются в специализированных магазинах и, как правило, используются для ролевых игр, БДСМ.

Подписчики в комментариях стали подшучивать над балериной, и обвинять в бесстыдстве.

"Все смешалось в доме Насти: и иконки, и наручники", "Зачем секс атрибуты в кадр?", "Ну ты даешь Настюх)) Малая знает?", "Дочь не спрашивает, зачем наручники? Вы б ещё плётку и фа... имитатор рядом поставили...", - писали юзеры.

Ранее фанаты уверяли, что Волочкова перестаралась с фотошопом.