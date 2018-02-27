В топе, откровенном платье. Австралийская пышнотелая модель похвасталась соблазнительными фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в топе, а также в откровенном красном платье.

Соблазнительные снимки манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

"Я люблю носить одежду цвета вина, оттенки красного", — прокомментировала девушка фото в ярком наряде.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.