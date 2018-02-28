Потап резко обратился к украинским депутатам: "сделайте дороги, с*к..."

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) резко обратился к депутатам с просьбой привести в порядок дороги.

Артист считает, что политики могли бы не купить себе новую машину, а сделать полезное дело для граждан, рассказал он на красной дорожке премии YUNA-2018, пишет ТСН.

"… мы поездили по украинским дорогам. Просьба к депутатам: скинуться и не купить себе очередную тачку, а сделайте дороги людям, с*к...", — заявил исполнитель.

Ранее певец, народный артист Украины Иво Бобул выразил мнение, что в стране востребованы тупые, безграмотные, безголосые и "голожопые" артисты, "очевидно, хотят сделать из нации пластилин".