Девушка дня Instagram: визуальный наркотик с потрясающей фигурой Джена Ямамото

Талантливая Джена Ямамото не просто инстаграм-модель, девушка занимается фотографией и является художницей граффити. Девушка точно знает, что нужно ее подписчикам, и постоянно выкладывает яркие снимки в соблазнительных нарядах и купальника.

25-летняя красотка японско-гавайско-пуэрториканского происхождения. Родной город - Sunset Beach, Гавайи. Живет в Лос-Анджелесе.