Сергей Притула впервые показал маленькую дочь Соломию, фото

Ведущий поделился с подписчиками трогательным фото.
Украинский телеведущий Сергей Притула выставил милое фото, на котором запечатлен со своим сыном Дмитрием и маленькой дочкой Соломией. Лицо девочки артист не показал, малышка в розовом наряде повернута к камере затылком.
"Счастье можно потрогать руками", - подписал фото в Instagram ведущий.
Подписчики Притулы восхитились трогательным семейным фото.
"Очень красивые", "Какая хорошенькая семья", "Очень хорошее фото, так трогательно!", "Милашки", - умилялись подписчики.
Ранее Сергей Притула и Laud в эфире Нацотбора тренировали на зрительницах взгляд мачо.