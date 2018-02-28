Сергей Притула впервые показал маленькую дочь Соломию, фото

Украинский телеведущий Сергей Притула выставил милое фото, на котором запечатлен со своим сыном Дмитрием и маленькой дочкой Соломией. Лицо девочки артист не показал, малышка в розовом наряде повернута к камере затылком.

"Счастье можно потрогать руками", - подписал фото в Instagram ведущий.

Подписчики Притулы восхитились трогательным семейным фото.

"Очень красивые", "Какая хорошенькая семья", "Очень хорошее фото, так трогательно!", "Милашки", - умилялись подписчики.

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua) Фев 25, 2018 в 12:41 PST

Ранее Сергей Притула и Laud в эфире Нацотбора тренировали на зрительницах взгляд мачо.