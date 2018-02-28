Глубокое декольте и сексуальная готика: Надя Дорофеева появилась на публике в платье за 11 тысяч

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева появилась на седьмой ежегодной профессиональной музыкальной премии YUNA-2018 в соблазнительном наряде с глубоким декольте от Daria Karlozi стоимостью 11,200 гривен.

Фотографией потрясающего черного полупрозрачного платья с вышивкой в пол певица поделилась на своей странице в Instagram.

"У нас с The Hardkiss есть приятная традиция – фоткаться с победными статуэтками "Yuna". Предлагаю ее сделать ежегодной! Поп Рок princess", – подписала кадр Дорофеева.

Фанаты не остались равнодушны к такому откровенному образу звезды.

"Как принцесса", "Сногсшибательный наряд", "Платье шикарное", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова заподозрила Надю Дорофееву в плагиате.