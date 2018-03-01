"Курортный роман?": Вика из "НеАнгелов" выложила пикантное фото с украинским ведущим

Украинская певица, участница популярной группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха заинтриговала поклонников совместным фото с ведущим Никитой Добрыниным.

Судя по фото, которое Смеюха выложила на своей странице в Instagram, шоумен и певица отдыхают вместе в Египте.

На снимке Виктория в соблазнительном купальнике позирует на фоне камня, и нежно обнимает Никиту, в то время как Добрынин не стесняясь, положил свою руку на ногу певице.

Изначально можно было подумать, что это фото – дружеская постановка, но интерес фанатов подогрела подпись к снимку, которую подписчики восприняли как начало нового романа.

"Иногда судьба сталкивает с людьми, которые остаются в памяти навсегда...", - подписала откровенное фото артистка.

Подписчики уверены, что между парой нечто большее, чем дружба.

"Шикарно смотритесь", "Катюш, а он хорош, надо брать!", "Наконец-то, Виктория правильное фото!)", "А Инста Вики становится все жарче", "Вместе?". – терялись в догадках фанаты звезды.

Ранее Вика из "НеАнгелов" продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини.