Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс ненароком "засветила" грудь: фото

Известная американская киноактриса и звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс вновь потрясла публику откровенным нарядом.

Такое сообщение опубликовало британское издание Mirror.

На нью-йорскую премьеру шпионского триллера "Красный воробей" (реж. – Фрэнсис Лоуренс), где актриса сыграла главную роль, она надела полупрозрачный топик с высоким воротом и объемную юбку черного цвета. Лоуренс также дополнила свой образ яркими зелеными серьгами и броским макияжем. Позируя перед фотографами, 27-летняя обладательница премии "Оскар" за роль в фильме "Мой парень –псих", поставила руки на бедра и не заметила, как "предательски" сползла часть ее топа, оголив грудь.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс объявила о своем решении уйти из кино на пике славы.